Lorenzo Riccardi, la dedica alla figlia: "Ora so cosa significa amare"

Lorenzo Riccardi condivide su Instagram un dedica speciale alla figlia Maria Vittoria, nata il 21 dicembre 2022. Nella foto, la piccola lo guarda mentre gli stringe la mano.

"Ora so cosa significa amare senza riuscire a spiegarlo a parole", scrive l'ex tronista di Uomini e Donne, dove aveva iniziato la sua storia d'amore con Claudia Dionigi nel 2019.

Nel 2022 è nata Maria Vittoria, la loro primogenita, e nel 2024 Lorenzo e Claudia si sono sposati. A Verissimo, a settembre dello stesso anno, avevano rivelato il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa", avevano dichiarato.