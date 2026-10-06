Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi a Disneyland Paris con la figlia Maria Vittoria: "Le favole esistono"

Lorenzo Riccardi condivide sui social una serie di scatti insieme alla moglie Claudia Dionigi e alla figlia Maria Vittoria, che raccontano alcuni dolci momenti a Disneyland Paris. A corredo delle immagini, l'ex tronista di Uomini e Donne scrive: "Le favole esistono e le trovate qui".

Il legame tra Lorenzo e Claudia va avanti dal 2019. Nel 2022 la coppia accoglie Maria Vittoria e nel 2024 arriva il matrimonio. Proprio nel settembre di quell'anno, ospiti a Verissimo, i due avevano confidato di sognare una famiglia più numerosa: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

Un desiderio che non resta tale. Nel maggio 2025 Lorenzo e Claudia annunciano la seconda gravidanza: "Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre". L'11 ottobre 2025 nasce Leonardo Maria.