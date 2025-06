Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi mostrano l’ecografia del secondo figlio

La coppia condivide nelle storie su Instagram l'ecografia in 3D del bimbo in arrivo: "Un cobrino monello"

Lorenzo Riccardi condivide sulle storie Instagram del proprio profilo un video dell'ecografia della moglie, Claudia Dionigi, mostrando il piccolo maschietto in arrivo. "Tu", scrive Lorenzo Riccardi, aggiungendo un cuore rosso.

"Un cobrino monello", commenta Claudia Dionigi, che ha pubblicato nelle storie su Instagram una foto dell'ecografia in 3D, riferendosi al soprannome di Lorenzo Riccardi: "Cobra".

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, la storia d'amore

Insieme dal 2019, dopo essersi scelti a Uomini e Donne, e sposati dal 2024, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati per la prima volta genitori nel 2022 con la nascita della piccola Maria Vittoria.

Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di allargare ancora la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

E infatti, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno ora genitori per la seconda volta. Con una serie di scatti e un video sui social, a maggio 2025 la coppia ha annunciato di essere in attesa del secondo figlio: un maschietto.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, il loro matrimonio da favola

Ospiti a Verissimo, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi avevano parlato con emozione del loro matrimonio. "È stato un giorno meraviglioso, non me l'aspettavo, credimi", aveva detto Claudia. E Lorenzo aveva aggiunto: "Non ho pianto così tanto neanche quando è nata mia figlia".