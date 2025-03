Lino Banfi presenta la bisnipotina Matilde Lucia

Lino Banfi presenta a Verissimo la figlia di sua nipote Virginia: "Matilde doveva nascere ai primi di gennaio, ma ha deciso di anticipare. Non poteva non avere come secondo nome quello della sua bisnonna"

Lino Banfi presenta a Verissimo la bisnipotina Matilde Lucia, nata lo scorso 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia. "Matilde doveva nascere ai primi di gennaio, ma ha deciso di anticipare. Non poteva non avere come secondo nome quello della sua bisnonna Lucia (scomparsa nel 2023 ndr)", racconta Virginia, nipote di Lino Banfi. "Bisnonna Lucia si è data da fare. L'ho pregata affinché la bimba nascesse nel giorno del suo onomastico", rivela Lino Banfi, 88 anni, che con Lucia Lagrasta ha avuto i figli Walter e Rosanna, quest'ultima mamma di Virginia. Il percorso per diventare mamma non è stato semplice per Virginia che ha avuto la figlia grazie alla fecondazione eterologa. "È stata dura avere Matilde. Non solo il percorso è stato difficile, ma anche il parto. Ho avuto una gestosi l'11 dicembre. Sono andata in pronto soccorso e mi hanno detto che dovevo partorire anche se mancavano tre settimane alla data presunta del parto. È nata due giorni dopo", racconta Virginia, nata dal matrimonio di Rosanna Banfi e Fabio Leoni.