La nipote di Lino Banfi parla a Verissimo della diagnosi di menopausa precoce e del lungo percorso per poter diventare mamma

Lino Banfi è ospite per la prima volta a Verissimo insieme a sua nipote Virginia Leoni.

"Divento bisnonno d’Italia", dichiara l'attore accanto alla nipote che è al sesto mese di gravidanza. "Aspetto una bambina. Abbiamo un paio di idee per il nome, ma ancora non abbiamo scelto", afferma la ragazza.

Nel corso dell'intervista, Virginia Leoni racconta il lungo percorso affrontato per poter diventare mamma: " Ho scoperto quattro anni fa di essere in menopausa precoce. L'ho scoperto pochi mesi prima del matrimonio. Io prendevo la pillola anticoncezionale e, quando l’ho smessa, non tornava il ciclo. Dopo lunghi esami, abbiamo scoperto questa cosa".

"Momenti di panico perché eravamo tutti ignoranti. La fortuna è stata l'incontro con una dottoressa mentre facevo le unghie", racconta Virginia.

Questo incontro ha permesso alla nipote di Lino Banfi di realizzare il desiderio di diventare mamma: "Grazie a lei, ho potuto fare l'eterologa prendendo i gameti femminili da donazione. Piano piano abbiamo iniziato questo percorso. È stato difficile e ho fatto tantissimi esami".