Lino Banfi, lo scatto con la famiglia al completo per il 63esimo anniversario con Lucia

Lino Banfi con la famiglia

Nel giorno di quello che sarebbe stato il 63esimo anniversario di matrimonio con la moglie Lucia, Lino Banfi (nome d'arte di Pasquale Zagaria) ha voluto accanto a sé i figli, i nipoti e la bisnipotina. E così la famiglia al completo si è radunata nel ristorante di famiglia per ricordare Lucia Lagrasta, scomparsa nel 2023. Un dolce momento che è stato condiviso sui social da Rosanna Banfi - figlia di Lino e Lucia - con la didascalia: "Festeggiando 63 anni di matrimonio" e un cuore rosso alla fine.

Lino Banfi presenta a Verissimo la bisnipotina

Ospiti a Verissimo, Lino Banfi e la nipote Virginia hanno presentato la piccola Matilde Lucia, nata il 13 dicembre scorso. I due hanno anche ricordato la bisnonna Lucia. "Alla mia piccola racconterò tutto quello che si può ricordare di bello, cioè tutto in realtà. Non ci sono ricordi brutti. Che c'era questa grande nonna che purtroppo non ha fatto in tempo a conoscere, ma che conoscerà in altri modi. Abbiamo tante foto, tanti filmini", ha spiegato Virginia.

Sempre a Verissimo, l'attore, 88 anni, ha dedicato una toccante lettera alla bisnipotina. "Questa creatura è una stupenda meraviglia", ha scritto l'attore, "è nientemeno che la figlia della figlia di mia figlia".