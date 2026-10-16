Licia Colò, gli auguri alla figlia Liala che compie 21 anni

La figlia di Licia Colò, Liala Antonino, ha compiuto 21 anni e la conduttrice la festeggia anche sui social con dei simpatici auguri di compleanno. "21 e non sentirli", scrive mamma Licia nel condividere delle foto della figlia tra le sue storie Instagram.
Nel 2025 Licia Colò aveva presentato a Verissimo la figlia Liala, nata nel 2005 dal matrimonio con Alessandro Antonino. In quell'occasione, la conduttrice - diventata mamma all'età di 42 anni - aveva raccontato: "Io non avevo mai desiderato dei figli, di questo devo ringraziare Alessandro perché poi Liala l'ho desiderata tantissimo".
A Verissimo, Liala aveva parlato del suo legame profondo con mamma Licia: "Mia madre è il mio Guru, è veramente una persona importante per me, una persona forte che mi ha dato ali forti per poter affrontare il mondo. È sempre riuscita a trasmettermi il valore delle cose e l'importanza dei piccoli gesti. È stata ed è una mamma fantastica".
Tornata ospite a Verissimo quest'anno, Licia Colò aveva parlato dei commenti offensivi ricevuti sui social a proposito della sua età. "Ho 64 anni e sono felice di averli - aveva dichiarato in studio la conduttrice - Non mi piace l'idea che vecchio possa essere usato come insulto. Sui social la vecchiaia viene utilizzata come insulto, soprattutto al femminile. Vorrei poter insegnare a quelle persone che sbagliano a usare l'età come un'offesa".