Licia Colò: "Ho 64 anni e sono felice di averli. Non mi sento vecchia"

Licia Colò parla a Verissimo degli attacchi che ha ricevuto sui social qualche mese fa e a cui aveva deciso di rispondere. "Mi hanno detto: 'Ritirati, sei vecchia, prendi i soldi dallo Stato'. Chiarisco prima di tutto che non prendo i soldi dallo Stato. Ho 64 anni e sono felice di averli", afferma la conduttrice.



Riguardo ai commenti offensivi sulla sua età, Licia Colò aggiunge: "Mi sento bene, mi vedo anche abbastanza in forma, continuo ad arrampicarmi sulle montagne. Non mi sento vecchia". La conduttrice spiega anche perché ha voluto rispondere a quelle offese: "Non mi piace l'idea che vecchio possa essere usato come insulto. Sui social la vecchiaia viene utilizzata come insulto, soprattutto al femminile. Vorrei poter insegnare a quelle persone che sbagliano a usare l'età come un'offesa".



