Leonardo Pieraccioni condivide su Instagram un tenero scatto insieme alla figlia Martina, nata nel 2010 dall'unione con Laura Torrisi. "Doppio miracolo a Candalla", scrive l'attore, 61 anni, soffermandosi con ironia sul dialogo che avrebbe dato vita alla fotografia. "Martina ci facciamo un selfie?" Sì!". "E lo posso mettere su Instagram?" "Si!".
Come dimostra la didascalia che accompagna l'immagine, Pieraccioni non è infatti solito condividere sui social foto insieme alla figlia. A dimostrazione di ciò, tra i commenti spicca il messaggio dell'amico Carlo Conti, che scrive: "Evento storico!"
Ospite a Verissimo nel gennaio 2024, Leonardo Pieraccioni aveva parlato del legame instaurato con la figlia Martina e di come lei fosse capace di "tenerlo giovane".
E quando Silvia Toffanin gli aveva chiesto se rivedesse il rapporto che l'attore aveva con il padre Osvaldo, Pieraccioni aveva risposto: "Forse anche troppo, forse sono stato bene in questo mood caldo di allegria e comicità e forse non sono severo. Sotto quel punto di vista mi sembra che sia una ragazzina ragionevole e intelligente, ma che abbia anche questi momenti di clownerie".