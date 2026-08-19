Ospite a Verissimo nel gennaio 2024, Leonardo Pieraccioni aveva parlato del legame instaurato con la figlia Martina e di come lei fosse capace di "tenerlo giovane".



E quando Silvia Toffanin gli aveva chiesto se rivedesse il rapporto che l'attore aveva con il padre Osvaldo, Pieraccioni aveva risposto: "Forse anche troppo, forse sono stato bene in questo mood caldo di allegria e comicità e forse non sono severo. Sotto quel punto di vista mi sembra che sia una ragazzina ragionevole e intelligente, ma che abbia anche questi momenti di clownerie".