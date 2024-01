Leonardo Pieraccioni ricorda il papà Osvaldo: "Con lui ho riso molto"

"Non è mai stato un genitore che metteva ansia", racconta l'attore a Verissimo

Leonardo Pieraccioni si racconta nel salotto di Verissimo, dove tra nuovi progetti professionali e vita privata torna ai ricordi d'infanzia. "Io ringrazio sempre i miei genitori perché dagli zero ai quindici anni ho sempre sentito ridere - spiega l’attore a Silvia Toffanin - E forse questa risata mi piacerebbe risentirla all'infinito perché mi sembra un suono molto dolce". Prendendo spunto dalla trama e dal messaggio del suo nuovo film "Pare Parecchio Parigi", nelle sale cinematografiche a partire dal 18 gennaio, Pieraccioni torna sul rapporto con il padre Osvaldo, scomparso all’età di 81 anni nel 2015. "Mi sono chiesto se non gli avessi detto qualcosa. Fortunatamente siamo stati molto insieme, abbiamo riso molto, ci siamo raccontati tante cose e non è mai stato un padre che metteva ansia". E ancora: "Ho avuto un'infanzia tranquilla e serena".