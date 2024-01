Leonardo Pieraccioni e l'amore per la figlia Martina

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Leonardo Pieraccioni racconta il legame con la figlia Martina, nata nel 2010 dall’unione con l'attrice Laura Torrisi. "Mi tiene giovane, poi ora che è quasi in prima superiore, ha fatto quel cambiamento da bambina a ragazzina e ogni tanto mi guarda da boomer – esordisce l'attore. E quando Silvia gli chiede se si rivede nei comportamenti adottati da suo padre Osvaldo, Leonardo Pieraccioni risponde: "Forse anche troppo, forse sono stato bene in questo mood caldo di allegria e comicità e forse non sono severo. Sotto quel punto di vista mi sembra che sia una ragazzina ragionevole e intelligente, ma che abbia anche questi momenti di clownerie". "Ha visto il film e si è emozionata, dicendo che è diverso dagli altri. Questo mi ha fatto molto piacere”, racconta a proposito della sua nuova pellicola "Pare Parecchio Parigi", in uscita nelle sale cinematografiche il 18 gennaio. E sulla figlia aggiunge: "Prima faceva l'attrice, adesso ha smesso e vuole fare la psicologa, che servirebbe anche in famiglia. Mi sembra che abbia le idee abbastanza chiare". Infine, il capitolo "fidanzatino" di Martina: "Ce l'ha. In realtà mi ha fatto piacere perché si sia consultata con me". "Mi ha chiesto cosa ne pensassi, le ho detto che lo conosco e che so dove abita", prosegue l'attore toscano con ironia.