Keita Baldé: "Il tradimento con Wanda Nara l'errore più grande della mia vita"

A Verissimo il videomessaggio di Keita Baldé all'ex moglie Simona Guatieri: "Sono qua per lottare per te. Sei l'unica donna che amerò per il resto della mia vita"

Simona Guatieri ha ricevuto a Verissimo un videomessaggio da parte dell'ex marito Keita Baldé. Il calciatore, 29 anni, ha voluto chiedere pubblicamente scusa all'ex moglie, dopo il tradimento con Wanda Nara. "Tradimento è una parola che fa male. È stato l'errore più grande della mia vita, che ho commesso a spese della donna della mia vita", ha detto Keita Baldé. Sposato con Simona Guatieri dal 2022, il calciatore ha aggiunto: "Mi assumo tutte le responsabilità di quanto accaduto. Sono consapevole dello sbaglio che ho fatto, non incolpo solo Wanda. Ma il gioco di Mauro e Wanda non mi appartiene. Trattare la vicenda così, come l'hanno trattata, credo sia da persone senza cuore perché ci sono altre persone coinvolte: un'altra donna, dei figli". Keita Baldé sogna di tornare insieme alla moglie Simona Guatieri: "Mi sono sentito piccolo piccolo per gli errori che ho commesso. Sono qua per lottare per te. Sei l'unica donna che amerò per il resto della mia vita".