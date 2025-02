Simona Guatieri parla del tradimento di Keita Baldé con Wanda Nara: "Momento di debolezza"

Simona Guatieri racconta a Verissimo la sua verità sul tradimento dell'ex marito Keita Baldé: "A luglio del 2022 - due mesi dopo il nostro matrimonio - Mauro Icardi mi fa sapere di un incontro a Milano tra sua moglie Wanda Nara e mio marito". Keita Baldé, 29 anni, ammette il tradimento e chiede scusa alla moglie, 34 anni, che decide di perdonarlo: "Ero sposata da poco, amo mio marito, abbiamo due bambini piccoli - Thiago (2019) e Isabel (2021) - anche per vergogna, non ho voluto prendere decisioni drastiche". Qualche mese dopo - a gennaio del 2023 - però le arriva la notizia di un altro tradimento: "Sempre Mauro Icardi mi mandava delle frecciatine su un altro incontro tra Wanda Nara e mio marito a Dubai, ma io non capivo se scherzasse o meno". Simona scopre poi dai media che l'incontro a Dubai è avvenuto effettivamente: "Mauro Icardi ha deciso di rendere pubblica la vicenda anche se avevo pregato di non farlo, perché ci sono dei bambini di mezzo, i miei figli, che non voglio che tra qualche anno - guardando la tv, leggendo i giornali - si vergognino di me". Dopo il secondo tradimento e la successiva pressione mediatica, Simona Guatieri decide di separarsi dal marito: "Io amo mio marito, sono innamorata di lui, ma non potevo accettare questo". Per quanto riguarda i tradimenti: "Non giustifico mio marito, ma posso capire abbia avuto un momento di debolezza. Wanda Nara è molto abile nel convincere a incontrarla, nell'avvicinarsi in modo amichevole. Quello che non giustifico è spiattellare in pubblico fatti così privati". In seguito a quella vicenda, Simona Guatieri ha vissuto un periodo difficile: "Sono stata malissimo, mi sono dovuta far aiutare, ho preso delle gocce per dormire". Dopo un anno e mezzo di lontananza, Simona Guatieri oggi è pronta a dare una nuova possibilità a Keita Baldé: "Il tempo passa, la mia rabbia si è un po' placata. Oggi riusciamo a dialogare in modo più sereno. Oggi gli ho riaperto un po' la porta di casa per capire se possiamo tornare a essere una famiglia. Io amo Keita, sono innamorata di lui. Piano piano sto riprendendo fiducia". .