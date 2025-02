Simona Guatieri: "Amo Keita Baldé. Gli ho riaperto la porta di casa"

Dopo aver raccontato la sua verità sul tradimento dell'ex marito Keita Baldé con Wanda Nara, Simona Guatieri rivela di voler provare a dare un'altra possibilità al loro amore. "Per un anno e mezzo, ho voluto prendermi del tempo e mettere distanza tra di noi. Poi il tempo passa e la rabbia si è un po' placata. Oggi riusciamo a parlare in modo più sereno", afferma Simona Guatieri, che ha avuto due figli con Keita Baldé: Thiago (2019) e Isabel (2021) . "Gli ho aperto un pochino la porta di casa per capire se ci sono le basi perché questa famiglia torni a essere unita. Io amo Keita, sono innamorata di lui. Ma a volte la ragione deve prevalere sui sentimenti, perché non potevo accettare quella situazione (i tradimenti e la successiva pressione mediatica ndr). Piano piano sto riprendendo fiducia, ma ci vuole tempo", spiega Simona Guatieri.