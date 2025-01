Jenny Guardiano è pronta a raccontare sabato 25 gennaio a Verissimo una nuova fase della sua vita. La sua storia è segnata da tante gioie, ma anche da momenti difficili.

Nata nel 1997, Jenny Guardiano vive a Catania dove lavora come lashmaker. Il suo esordio in tv è nel 2024 quando prende parte a Temptation Island insieme all'allora fidanzato: il dj Tony Renda. Quando partecipano al programma Jenny e Tony stanno insieme da cinque anni, ma vogliono mettere alla prova il loro amore a causa della gelosia di Jenny, che arriva a dubitare di essere stata tradita da Tony nel corso della loro relazione. Dopo un percorso molto travagliato nel programma - in cui Tony ammette di non essere sempre stato sincero con Jenny, definendosi talvolta Mr. Hyde -, la coppia decide di uscire comunque insieme dopo il falò di confronto. Nei mesi successivi, Jenny e Tony sembravano aver ritrovato la serenità e un nuovo equilibrio di coppia. "Oggi andiamo molto d'accordo. Temptation Island è stato un'esperienza fondamentale per la nostra storia, un percorso importantissimo", avevano detto a Verissimo. Di recente però Jenny Guardiano e Tony Renda hanno reso nota la fine della loro relazione. "Ricomincio da me", ha scritto Jenny sui social a inizio gennaio.

Jenny, inoltre, sta vivendo un periodo della sua vita molto difficile, segnato dalla scomparsa del papà, malato da tempo. Un rapporto, quello con il padre, che la ragazza ha ritrovato dopo un periodo di lontananza, a causa della separazione dei genitori e il successivo trasferimento del padre da Catania a Roma. A Verissimo, Jenny aveva raccontato: "Mio padre purtroppo ha il cancro. Ancora non riesco ad accettarlo. È un momento un po' duro che mi sta insegnando tanto. Per quello che posso cerco di stargli vicina anche se lui vive a Roma. Prendo il volo Catania-Roma e vado". Del rapporto con il padre aveva detto: "Nonostante anni di distanza, andiamo tanto d'accordo. Siamo tanto simili". Lo scorso dicembre, Jenny ha annunciato sui social la scomparsa del padre: "Papà eri il mio migliore amico, sapevi tutto di me. Eravamo innamorati l’uno dell’altra. Non sentirti mai in colpa per la distanza che ci ha separato, sono cresciuta più forte, nel bene e nel male. Adesso hai smesso di soffrire, è stata dura, ti prego tienimi per sempre la mano, papà. Proteggimi per sempre. Ti amo".