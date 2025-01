Jenny Guardiano parla a Verissimo della fine della sua storia con Tony Renda. "Siamo usciti da Temptation Island con delle promesse, tra cui la promessa che Tony avrebbe fatto in modo che io mi potessi fidare di lui, ma così non è successo, questo mi ha portato a tornare a essere forse un po' pressante nei suoi confronti. C'era molta tensione nella coppia. Sicuramente non ha giovato il brutto periodo che ho passato di recente", ha detto Jenny, riferendosi alla perdita del papà. "Avrei voluto che Tony mi stesse più vicino", ha spiegato Jenny, rivelando che Tony non era d'accordo che Jenny stesse così vicina al padre nella malattia a causa della lontananza tra Jenny e il padre per un periodo della loro vita: "Tony mi diceva che mio padre non mi era stato vicino in alcune fasi della mia vita. Lui sosteneva che voleva proteggermi perché io non vedessi determinate cose - legate alla malattia - visto che sono molto sensibile". Per seguire Tony, Jenny non è stata accanto al papà nei suoi ultimi istanti: "Mio padre mi aveva chiesto di rimanere a Roma, ma Tony ha insistito che tornassi in Sicilia con lui. L'ho seguito e il giorno dopo mi ha chiamata mio zio per dirmi che papà non c'era più. Mi sento in colpa perché avrei voluto essere lì, ma cerco di pensare che forse papà ha voluto che io non vedessi". È stato proprio in quei giorni terribili che Tony ha deciso di interrompere la storia con Jenny: "Abbiamo avuto un litigio, in cui Tony è esploso. Ha fatto gli scatoloni con le mie cose e mi ha chiesto di venirli a prendere". Tony non ha preso parte al funerale del papà di Jenny: "Sarebbe stato più sano lasciarci tempo fa. Mi do le colpe per aver insistito troppo". Oggi Jenny si dice pronta a ricominciare da sé: "Questa volta ho messo un punto e non ho voluto supplicare nessuno".