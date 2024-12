Jenny Guardiano, l'addio al papà: "Ti prego tienimi per sempre la mano"

Jenny Guardiano annuncia sui social la scomparsa del papà: "Purtroppo ci hai lasciato, hai sofferto tanto papà. Un brutto cancro ti ha portato via da noi, ma tu hai lottato tanto e sei stato fortissimo".

"Eri l’amico di tutti, una persona solare, simpatica, disponibile, scherzoso, avventuriero e con tanto coraggio. La distanza ci separava, ma l’amore che provavo per te andava oltre. Ho preso tanti aerei per te papà nonostante la mia paura, per starti vicino, per tenerti la mano e per non farti sentire solo", aggiunge l'ex protagonista di Temptation Island.

Jenny conclude con parole toccanti: "Papà eri il mio migliore amico, sapevi tutto di me. Eravamo innamorati l’uno dell’altra. Non sentirti mai in colpa per la distanza che ci ha separato, sono cresciuta più forte, nel bene e nel male. Adesso hai smesso di soffrire, è stata dura, ti prego tienimi per sempre la mano, papà. Proteggimi per sempre. Ti amo".

Ospite a Verissimo, Jenny Guardiano aveva parlato del difficile momento del papà: "Mio padre purtroppo ha il cancro. Ancora non riesco ad accettarlo. È un momento un po' duro che mi sta insegnando tanto. Per quello che posso cerco di stargli vicina anche se lui vive a Roma. Prendo il volo Catania-Roma e vado". Jenny ha scoperto della malattia del papà pochi mesi prima di prendere parte a Temptation Island: "Non ero più sicura di voler partecipare. È stato papà a insistere e a convincermi".