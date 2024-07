Jennifer Lopez ringrazia i fan per l'affetto: "Sono sopraffatta"

Instagram @jlo

Jennifer Lopez, che il 24 luglio ha festeggiato il suo 55esimo compleanno, ha ringraziato con un messaggio condiviso sui social tutti i suoi fan per gli auguri ricevuti.

"Ho visto tutti i vostri auguri di compleanno, i bellissimi video e i post che mi avete invitato da tutto il mondo. Ho riso, ho versato qualche lacrima, e quando ho visto il cartellone a Times Square, sono rimasta totalmente sopraffatta. Ho davvero i fan migliori del mondo, siete fantastici. Non potrei mai esprimere la mia commozione o quanto mi senta incredibilmente fortunata del fatto che voi siate parte della mia vita. Grazie mille", ha scritto la popstar sui social.

"È difficile credere che abbiamo passato tutto questo tempo insieme. È buffo il fatto che, mentre me ne sto seduta qui a contemplare il mio viaggio più straordinario, mi senta ancora la stessa ragazza che ha iniziato, così piena di energia e spavalderia, così pronta ad affrontare il mondo intero fuori e allo stesso tempo così dolce, fragile e a volte spaventata, ma sempre piena di amore dentro di me. Vi amo così tanto. Nel giorno del mio compleanno voglio che voi sappiate che siete il mio regalo più grande. Oltre alla mia famiglia e ai miei amici mi siete sempre stati vicino, nei momenti belli e in quelli difficili. Posso sempre contare su di voi e voi potrete sempre contare su di me. Grazie per il vostro affetto, la vostra comprensione e lealtà e soprattutto grazie per il vostro amore. Grazie per sempre. Jennifer", ha aggiunto la cantante.

Jennifer Lopez a Verissimo: "Negli ultimi venti anni sono cresciuta e sono cambiata totalmente"

Ospite a Verissimo, Jennifer Lopez aveva parlato del suo ultimo album, ripercorrendo i momenti più intensi della sua vita e della sua carriera.

"Questo album racconta venti anni della mia vita; è un progetto che mi sta molto a cuore. In questi venti anni sono totalmente cambiata, sono cresciuta e sono diventata anche mamma. Nella mia vita ho sempre inseguito l'amore, che è il tema principale della mia esistenza. Il mio disco parla proprio di questo", aveva detto la cantante parlando del suo ultimo album This Is Me... Now.

"Quando sono diventata mamma è cambiato tutto, ho visto il mondo da un punto di vista diverso, ho vissuto un amore diverso e questo ha cambiato totalmente la mia prospettiva sulla vita", aveva aggiunto JLo, che è mamma dei gemelli Emme e Maximilian, avuti nel 2008 con l'ex marito Marc Anthony.

Nel video sotto, la storia di Jennifer Lopez.