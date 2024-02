Jennifer Lopez spiega i motivi della rottura con Ben Affleck 20 anni fa

Jennifer Lopez ha partecipato a Los Angeles alla premiere del suo film This Is Me...Now: A Love Story con il marito Ben Affleck, con il quale durante il red carpet si è scambiata un romantico bacio.

La popstar - che è convolata a nozze con l’attore nel 2022, dopo 18 anni dalla fine della loro (prima) storia d'amore, durata dal 2002 al 2004 e terminata a un passo dal matrimonio - ha raccontato a Variety: "La nostra relazione è crollata sotto il peso della pressione. Abbiamo perso il senso di noi stessi e abbiamo dovuto separarci perché non sapevamo come sopravvivere. Dovevo capire me stessa e lui doveva capire se stesso".

"Poi ho intrapreso questo viaggio e ho cercato di capirlo. Dopo che io e Ben ci siamo riscoperti - e ora che siamo sposati - sento che ho qualcosa da offrire. Questo è il progetto che chiuderà quel capitolo definitivamente, così potrò passare alla parte successiva della mia vita", ha aggiunto la cantante, che oltre al film This Is Me...Now: A Love Story, il 16 febbraio pubblicherà il suo album This Is Me...Now.

Jennifer Lopez ha rivelato anche di aver utilizzato, durante il brainstorming sul suo nuovo album, le lettere d'amore scritte da Ben Affleck: una raccolta di scritti che JLo ha fornito ai suoi colleghi coinvolti nel progetto.

"Ho trovato davvero la bellezza, la poesia e l'ironia in questo... questa è la più grande storia d'amore mai raccontata, e se stai registrando un disco a riguardo sembra un po' come raccontarla", ha dichiarato alla stampa l'attore, che con la moglie sarà protagonista del documentario di JLo dal titolo The Greatest Love Story Never Told.

"Penso che quando realizzi un lavoro di questo tipo, arrivi a un punto della tua vita in cui non lo fai solo per il riscontro positivo e unanime della gente. Credo che questo sia un bellissimo progetto: il messaggio è forte ed è vero. Penso che sia una vera opera d'arte e ne sono molto orgogliosa", ha raccontato Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez, l'intervista a Verissimo

Ospite l’11 febbraio a Verissimo, Jennifer Lopez ha parlato del suo amore per Ben Affleck e del suo ultimo progetto discografico.

La popstar, a proposito del suo nuovo album di prossima uscita This Is Me...Now, ha raccontato di aver scritto il brano Not going anywhere ispirandosi al ricongiungimento con Ben Affleck.

"Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, alla fine delle sue mail scriveva Not. Going. Anywhere. Dato che molti anni prima ci eravamo lasciati, questa frase per noi significava molto, era come dire: Non preoccuparti, non accadrà di nuovo, tu e io resteremo insieme, ed è diventata una cosa molto importante per me, mi ha ispirato e ho deciso di scrivere una canzone con questo titolo", ha raccontato JLo, che aveva conosciuto l'attore nel 2002 sul set di Amore estremo - Tough Love.

"Ho sempre creduto che ci aspettasse qualcosa di speciale, credo in Dio e ho sempre pensato che avesse in serbo per noi qualcosa di meglio di quello che potevamo immaginare e in questo si è rivelato vero", ha aggiunto Jennifer Lopez.

La cantante e l'attore erano stati a un passo dal matrimonio, ma nel 2004 si erano lasciati. Poi J.Lo si è sposata con Marc Anthony con cui nel 2008 ha avuto due gemelli, Emme e Max: "Quando sono diventata mamma è cambiato tutto. Vedi il mondo da un punto di vista diverso. Vivi un tipo di amore completamente diverso dall'amore romantico", ha raccontato a Silvia Toffanin.

Nel video sotto, rivivi i momenti salienti dell'intervista a Jennifer Lopez a Verissimo.