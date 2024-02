Jennifer Lopez a Verissimo: "Quando sono diventata mamma è cambiato tutto"

"Quando sono diventata mamma è cambiato tutto". Jennifer Lopez racconta a Verissimo le emozioni di essere diventata mamma di Emme e Max, nati nel 2008, dal matrimonio con Marc Anthony, dal quale si era separata nel 2011 dopo sette anni di matrimonio

"Vedi il mondo da un punto di vista diverso", spiega la regina del pop. "Vivi un tipo di amore completamente diverso dall’amore romantico. Un tipo di amore che non hai mai provato prima e questo ha cambiato totalmente le mie prospettive sulla vita e sono cambiata rispetto a prima e la persona che volevo diventare, tutto questo per loro, quindi sono cambiata drasticamente da quando sono mamma".

J.Lo lo racconta in occasione dell'uscita, il 16 febbraio, del suo nuovo album This Is Me...Now. "Questo album racconta 20 anni della mia vita", spiega. "Sono cambiata totalmente, 22 anni da This is me then a This is me now. Credo di essere cresciuta in questo lasso di tempo. Sono diventata mamma e molte cose sono cambiate. Secondo me in alcuni atteggiamenti sono rimasta uguale, in altri sono cambiata totalmente".