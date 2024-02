Jennifer Lopez a Verissimo, l'intervista in 100 secondi

Dall'amore per i figli alla storia da favola con Ben Affleck fino al nuovo capitolo musicale This Is Me...Now: Jennifer Lopez si è raccontata a Verissimo.

Mamma di Emme e Max, nati nel 2008, dal matrimonio con Marc Anthony, J.Lo ha parlato di quanto la sua vita sia stata rivoluzionata dalla maternità: "Quando sono diventata mamma è cambiato tutto. Vedi il mondo da un punto di vista diverso. Vivi un tipo di amore completamente diverso dall’amore romantico".

Jennifer Lopez ha sposato Ben Affleck dopo 18 anni dalla fine della loro (prima) storia d'amore: erano stati insieme dal 2002 al 2004 e si erano lasciati a un passo dal matrimonio.

A questo proposito, la regina del pop ha rivelato: "Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, alla fine delle sue mail scriveva Not. Going. Anywhere. Dato che molti anni prima ci eravamo lasciati, questa frase per noi significava molto, era come dire: Non preoccuparti, non accadrà di nuovo, tu e io resteremo insieme, ed è diventata una cosa molto importante per me, mi ha ispirato e ho deciso di scrivere una canzone con questo titolo".

Il 16 febbraio uscirà il nuovo capitolo musicale di J.Lo This Is Me...Now. Alla domanda "chi sia oggi Jennifer Lopez in tre parole", la regina del pop ha risposto: "Oggi sono consapevole, innamorata e forte".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista a Verissimo di Jennifer Lopez.