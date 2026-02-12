James Van Der Beek, gli ultimi giorni raccontati da Stacy Keibler: "Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi neanche un respiro"

Stacy Keibler, attrice ed ex wrestler statunitense, condivide sui social un lungo e toccante messaggio per ricordare l’amico James Van Der Beek, scomparso mercoledì 11 febbraio all’età di 48 anni, dopo una battaglia contro il cancro al colon. "Trascorrere questi ultimi giorni con te è stato un vero dono di Dio. Non sono mai stata così presente in vita mia. Quando sai che il tempo è sacro, non sprechi neanche un respiro. Non corri. Non scorri il telefono. Non ti preoccupi del domani. Ti siedi. Ascolti. Ti tieni per mano", scrive Stacy Keibler, pubblicando un intimo scatto accanto a James Van Der Beek in sedia a rotelle: "L’altra sera abbiamo guardato il tramonto insieme mentre condividevi la tua saggezza, le tue speranze e le promesse che ci siamo fatti".

Stacy Keibler ricorda anche la lunga e difficile battaglia che l’attore ha affrontato contro il cancro: "È davvero incredibile come qualcuno possa lottare così duramente e così a lungo, viaggiare per il mondo affrontando così tanto, e riuscire comunque a farlo con tanta eleganza. Quel sorriso non ti ha mai lasciato". L'attrice condivide l'insegnamento lasciato dall'amico: "Forse la lezione che ci lasci è questa: il momento presente è tutto; ama le persone che hai davanti; dì quelle parole; guarda il tramonto; abbi fiducia in Dio, anche quando non capisci".

Il ricordo si conclude con un ultimo, commosso saluto: "Sulla Terra abbiamo perso una persona speciale, ma il Cielo ha accolto qualcosa di straordinario. Ti penserò ogni volta che guarderò un tramonto. Ogni volta che vedrò un arcobaleno attraversare il cielo. Saprò che tu sei lì".

Nel video sotto, le reazioni alla scomparsa di James Van Der Beek.