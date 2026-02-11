Addio a James Van Der Beek. L'attore, diventato noto come Dawson in Dawson's Creek, è scomparso all'età di 48 anni dopo una battaglia contro il cancro al colon.

Ad annunciarlo è stata la moglie Kimberly Brook sui social: "Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei momenti verranno. Per ora chiediamo una serena riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico".



Oltre alla moglie Kimberly Brook, James Van Der Beek lascia i loro sei figli: Olivia (15 anni), Joshua (13 anni), Annabel (12 anni), Emilia (9 anni), Gwendolyn (7 anni) e Jeremiah (4 anni).

A novembre del 2024, James Van Der Beek aveva reso noto di essere in cura per il cancro: "Ho ricevuto la diagnosi di tumore al colon-retto. Ho affrontato la diagnosi privatamente e mi sto curando per guarire". Proprio a causa delle cure a settembre del 2025, l'attore era assente alla reunion con il resto del cast di Dawson's Creek. "Ho atteso con ansia questa serata per mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams ha detto che l'avrebbe organizzata. Non riesco a credere di non essere lì. Non riesco a credere di non poter vedere di persona i miei compagni di cast, il mio meraviglioso cast", aveva detto in un videomessaggio.