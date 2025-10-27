Ilary Blasi, il tenero scatto madre e figlia con la piccola Isabel

Ilary Blasi con la figlia Isabel

Ilary Blasi , 44 anni, condivide sui social un dolce momento madre e figlia che la vede protagonista con l'ultimogenita Isabel , 9 anni. Nella foto pubblicata nelle sue storie Instagram, la conduttrice dà un tenero bacio alla piccola mentre stanno viaggiando in aereo. Tra gli scatti condivisi anche uno in cui si vede la bimba intenta a scrivere, seduta vicino al finestrino. Le parole scritte a corredo della storia Instagram "Germania back Roma", lasciando intendere che Ilary Blasi e Isabel Totti stessero tornando nella Capitale dopo aver trascorso il week end in Germania, Paese natale di Bastian Muller, compagno della conduttrice dal 2023.

Ospite a Verissimo, Ilary Blasi aveva parlato della fine del matrimonio con Francesco Totti. Durante questa occasione ha raccontato di come i figli fossero riusciti a superare la separazione tra i genitori: "All'inizio di tutta questa storia li ho visti un po' destabilizzati, e lo stesso subito dopo. Adesso mi sembra che abbiano trovato anche loro un equilibrio".