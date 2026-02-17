Ignazio Moser, lo scatto in bianco e nero con la figlia Clara Isabel

Ignazio Moser, la foto insieme alla figlia Clara Isabel

Due grandi sorrisi incorniciano i volti di Ignazio Moser e della sua prima figlia Clara Isabel in una dolce foto in bianco e nero condivisa sul profilo Instagram dall'ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

L'occasione è una semplice e amorevole domenica con tutta la famiglia, come possiamo leggere nella didascalia del post social. Nelle altre foto, vediamo un tenero selfie di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez e una foto all'amato cane Ercolino.

Ignazio Moser e le emozioni di diventare papà

In un'intervista nel novembre 2025 a Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avevano condiviso le emozioni della nascita della prima figlia Clara Isabel, venuta alla luce lo scorso 15 ottobre.



"Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva raccontato la modella e influencer.

Ignazio Moser aveva ricordato l'esperienza di assistere al parto: "Cecilia è stata veramente caparbia e forte, magari altre donne a un certo punto avrebbero preferito il cesareo". Riguardo le emozioni dopo essere diventato papà aveva spiegato: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel. Quando è arrivata, ha spazzato via tutti gli anni in cui l'abbiamo desiderata e tutte le difficoltà che abbiamo vissuto per averla".