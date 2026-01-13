Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con la figlia Clara Isabel

Nel settembre 2025, Cecilia Rodriguez aveva affrontato la scomparsa di Aspi, l'amata cagnolina della coppi a.

La prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata lo scorso 15 ottobre , ha da sempre vissuto insieme al piccolo amico a quattro zampe. Nello scatto social, vediamo la bambina mentre dorme sul letto con Ercolino , Jack Russell Terrier dal pelo bianco e marrone che riposa vicino alla piccola.

Cecilia Rodriguez ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce scatto della figlia Clara Isabel insieme al loro piccolo cagnolino.

Cecilia Rodriguez racconta la maternità a Verissimo

Ospite a Verissimo Cecilia Rodriguez aveva parlato della maternità. "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva detto a proposito della nascita di Clara Isabel.

L'influencer aveva parlato anche del suo difficile percorso per diventare mamma: "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".