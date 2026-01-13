Cecilia Rodriguez ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce scatto della figlia Clara Isabel insieme al loro piccolo cagnolino.
La prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nata lo scorso 15 ottobre, ha da sempre vissuto insieme al piccolo amico a quattro zampe. Nello scatto social, vediamo la bambina mentre dorme sul letto con Ercolino, Jack Russell Terrier dal pelo bianco e marrone che riposa vicino alla piccola.
Nel settembre 2025, Cecilia Rodriguez aveva affrontato la scomparsa di Aspi, l'amata cagnolina della coppia.
Ospite a Verissimo Cecilia Rodriguez aveva parlato della maternità. "Era un momento che desideravo da un sacco di tempo. Un momento magico che non so descrivere", aveva detto a proposito della nascita di Clara Isabel.
L'influencer aveva parlato anche del suo difficile percorso per diventare mamma: "Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere".