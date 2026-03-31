Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez e la figlia

Ignazio Moser , 33 anni, pubblica su Instagram una tenera foto che lo ritrae insieme alla moglie Cecilia Rodriguez, 36 anni, e alla figlia Clara Isabel , nata lo scorso ottobre . "Una famiglia a Buenos Aires" sono le parole scelte dall'ex ciclista per accompagnare lo scatto in bianco e nero. Da qualche settimana Ignazio, Cecilia e la piccola Clara Isabel si trovano in vacanza in Argentina, Paese d'origine della showgirl e influencer. Su Instagram, la coppia sta condividendo con i fan diverse foto ricordo del viaggio.

Prima di partire per l'Argentina, Ignazio Moser aveva condiviso sui social un'altra dolce foto di famiglia che ritraeva suo padre, Francesco Moser , e la piccola Clara Isabel. "Con il nonno Checco", scriveva papà Ignazio a corredo dello scatto in bianco e nero che ritraeva l'ex campione di ciclismo con in braccio la nipotina.

Francesco Moser con la nipotina

Ignazio Moser e le emozioni di diventare padre

Ospite a Verissimo a novembre 2025 insieme alla moglie Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser aveva raccontato la scelta di assistere al parto e aveva parlato di questa incredibile esperienza: "Cecilia è stata veramente caparbia e forte, magari altre donne a un certo punto avrebbero preferito il cesareo".

In merito alle emozioni legate all'essere diventato padre, Ignazio aveva confidato: "Come tutte le cose belle, questa gravidanza si è fatta desiderare e attendere, ma tutta l'attesa è stata colmata dall'arrivo di Clara Isabel. Quando è arrivata, ha spazzato via tutti gli anni in cui l'abbiamo desiderata e tutte le difficoltà che abbiamo vissuto per averla".