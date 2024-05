L'addio al celibato di Ignazio Moser

Manca solo un mese al matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, e il modello e influencer ha deciso di festeggiare il suo addio al celibato con alcuni amici a Ibiza.

"Addio al celibato", ha scritto sui social, aggiungendo un cuore a corredo di alcuni momenti con gli amici Ignazio Moser che, come Cecilia Rodriguez, ha scelto la Spagna per celebrare le imminenti nozze. Ignazio nelle sue storie su Instagram ha poi condiviso alcuni video nella villa con piscina scelta come location dei festeggiamenti con gli amici.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez parlano delle future nozze a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avevano parlato delle future nozze.

A proposito della proposta di matrimonio, Ignazio aveva raccontato: "Cecilia si aspettava la proposta al mio compleanno, ma io ho preferito una cosa più intima. Le caratteristiche più belle di Cecilia sono la sua bontà e la sua spontaneità; lei è buona, ma ha anche un carattere forte". "Ignazio è stato bravo perché non me lo aspettavo. In lui ho trovato la persona che ho sempre sognato; non è facile, sono stata fortunata", aveva detto Cecilia parlando dell'amore per Ignazio Moser.

La coppia aveva svelato la data e alcuni dettagli sul matrimonio: "Ci sposeremo domenica 30 giugno. Non pensavo di sposarmi di domenica, ma va bene così. Il giorno prima saremo solo con le nostre famiglie. Poi ci sarà il giorno del matrimonio tutti insieme, e il giorno dopo saremo con gli amici", aveva raccontato Cecilia Rodriguez a Silvia Toffanin.

"Gli invitati saranno circa 200", aveva aggiunto Ignazio Moser, legato a Cecilia da sette anni. "L'80% degli invitati sono amici di Ignazio, io mi dovrò presentare a tutti quel giorno. Comunque eravamo d'accordo quasi su tutto, abbiamo discusso solo riguardo agli invitati", aveva aggiunto con ironia Cecilia, che avrà una damigella speciale: "Mia sorella Belén sarà la mia damigella d'onore, anche io lo sono stata al suo matrimonio. Mio fratello Jeremias sarà, invece, uno dei testimoni".