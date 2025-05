Meghan Markle, la dedica al figlio Archie per il sesto compleanno

In occasione del sesto compleanno del primogenito Archie, Meghan Markle ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero scatto del figlio. Il bambino, nato dal matrimonio con il principe Harry, è stato fotografato mentre guarda il tramonto, in piedi su un balconcino che si affaccia sul mare.

Meghan Markle, 43 anni, ha accompagnato lo scatto con una dolce dedica per il figlio: "Nostro figlio. Il nostro sole. Buon sesto compleanno Archie! Grazie per tutto l’amore, le preghiere e gli auguri affettuosi per il nostro dolcissimo bambino. Sei anni! Com’è volato il tempo? E a tutti voi che siete venuti a festeggiare con noi lo scorso weekend: grazie per aver reso il suo compleanno così incredibilmente speciale".

La storia d'amore tra Meghan Markle e il principe Harry

Il Duca e la Duchessa di Sussex sono una coppia dal 2016. Nel 2017 si sono fidanzati ufficialmente, per poi convolare a nozze nel 2018. Un anno più tardi hanno avuto il loro primogenito, Archie Harrison e nel 2021 è nata Lilibet Diana. I genitori nel 2020 hanno deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e ora vivono negli Stati Uniti.