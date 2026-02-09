Gli highlights di Verissimo del 7 e dell'8 febbraio

Dalle parole di Serra Ylmaz sulla maternità alla vita da single di Anna Safroncik: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Matteo Paolillo ha rivelato di avere il cuore impegnato. Cristiana Anania ed Ernesto Passaro si sono ufficialmente fidanzati e hanno rivelato: "Presto andremo a convivere". Serra Ylmaz ha raccontato: "Sono una mamma pesante da portare e non sono protettiva"



Lino Banfi è stato ospite a Verissimo insieme alla figlia Rosanna, la nipote Virginia e la bisnipotina Matilde. Anna Safroncik ha parlato della sua vita da single: "Mi piace stare da sola, non mi manca una persona". Clizia Incorvaia ha replicato alla moglie dell'ex Francesco Sarcina.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 7 e domenica 8 febbraio.