Nella puntata di domenica 8 febbraio di Verissimo, Anna Safroncik parla della sua vita privata che in questo momento sta vivendo senza avere accanto un compagno. "Ho scoperto che vivere per me stessa e con me stessa non è così male - rivela l'attrice, protagonista della nuova serie di Canale 5 Colpa dei sensi - In questo momento della mia vita mi piace stare da sola, non mi manca una persona".

A proposito del desiderio di sposarsi o avere un figlio, Anna Safroncik racconta: "Ora non ho proprio questo desiderio, è successo in passato". L'attrice scherza riguardo questo tema: "I miei genitori sono disperati, mia madre è disperata. Mamma mi chiama quasi ogni mattina e mi dice 'io voglio un nipote'".