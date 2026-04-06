Gli highlights di Verissimo del 4 e del 5 aprile

Dalla storia dell'attrice turca Gökçe Eyüboğlu al nuovo amore di Federica Brignone: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 4 e domenica 5 aprile

Giovanni Allevi ha parlato della sua lotta contro il mieloma multiplo: "Finché il mostro dorme io vivo pericolosamente". Veronica Ruggeri ha aperto il suo cuore: "Oggi ho un nuovo amore e in futuro vorrei diventare mamma". Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno condiviso il desiderio di diventare genitori in futuro. Tommaso Menoncello ha parlato dell'amore per la fidanzata Anna: "Mi ha insegnato ad amare".

Verdiana Bonaccorti ha ripercorso gli ultimi giorni accanto a sua mamma Enrica, scomparsa lo scorso 12 marzo: "Quella mattina sono entrata nel suo letto e le ho parlato. Le ho sussurrato che poteva lasciarmi e un'ora dopo, in maniera dolce, è volata via".

A Verissimo il dolore del genitori di Ilaria Sula, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato Mark Samson. "Non viviamo più, sopravviviamo. Andiamo avanti per nostro figlio Leon e per avere giustizia per nostra figlia Ilaria. Il sorriso non tornerà più sulle nostre facce, però Ilaria deve avere giustizia", hanno detto Gezime e Flamur Sula.



Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 4 e domenica 5 aprile.