Gli highlights di Verissimo del 24 e del 25 gennaio

Dal difficile racconto di Alessandra Martines alla decisione di Roberta Bruzzone di non avere figli all'annuncio a sorpresa di Gabriel Garko: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 24 e domenica 25 gennaio.
Anna Valle ha svelato il segreto dei 17 anni di matrimonio con Ulisse Lendaro. Flavio Ubirti e Nicole Belloni hanno parlato della loro storia d'amore nata a Uomini e Donne. Alessandra Martines ha rivelato che sua figlia si è curata dal linfoma di Hodgkin.
Filippo Magnini ha spiegato perché non ritiene quella con Federica Pellegrini una storia importante nella sua vita: "Quando sono stato accusato ingiustamente di fare uso di doping, non ha detto niente pur sapendo che io ero innocente".
Gabriel Garko ha annunciato di essersi sposato in segreto: "Le storie vere le ho tenute per me. Io ci tengo tantissimo alla privacy, non sono d'accordo nel dire sempre tutto".
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 24 e domenica 25 gennaio.