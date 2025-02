Gli highlights di Verissimo del 22 e del 23 febbraio

Dal coraggioso racconto di Caroline Darian alle parole di Selvaggia Lucarelli sul "caso Pandoro" fino alle motivazioni che hanno spinto Pamela Petrarolo a lasciare la casa del Grande Fratello: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 22 e domenica 23 febbraio.

Francesca Michielin ha raccontato la storia del suo brano Fango in Paradiso: "Sono stata illusa e ghostata dal mio ex fidanzato". La Iena Nicolò De Devitiis ha parlato per la prima volta della fine della storia con Veronica Ruggeri: "Non era più come all'inizio, ci eravamo un po' persi".

Serena Brancale ha parlato della storia d'amore con il pugile Dario Morello: "Sono fortunata, è il mio primo fan". Marcella Bella ha commentato l'ultima posizione al Festival di Sanremo con il suo brano Pelle diamante: "Arrivare così in fondo è un colpo di fortuna". Iva Zanicchi ha voluto dedicare a sua mamma e al suo amato Fausto Pinna il premio alla carriera ricevuto all'Ariston.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 22 e domenica 23 febbraio.