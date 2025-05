Dopo aver spiegato i motivi dietro l'annullamento del suo matrimonio, Paola Caruso si lascia andare all'emozione parlando della malattia di sua mamma Wanda nello studio di Verissimo.

Wanda, mamma adottiva di Paola Caruso, soffre di Alzheimer in stato avanzato: "Quando arrivi a un livello così avanzato di Alzheimer, tu vedi che lei non parla, lei non sa comunicare un problema. La parola non c'è, ma quando mi vede gli occhi si illuminano. Lì capisci che stai facendo tutto giusto perché è la tua mamma e lei ti ama alla follia e mi ha cresciuto. Io soffro a vederla così".

"Lei con lo sguardo mi fa capire che lo capisce che sono lì con lei. Quando il corpo non reagisce più, gli occhi sono lo specchio dell'anima. Lei mi parla con gli occhi. Io mi ricorderò sempre questa cosa", aggiunge la showgirl non riuscendo a trattenere le lacrime.