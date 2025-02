Selvaggia Lucarelli parla a Verissimo del "Caso Pandoro" che ha riguardato Chiara Ferragni, scoppiato dopo un'inchiesta della stessa giornalista. "Mi sembra che Chiara Ferragni abbia pagato a sufficienza per quello che ha commesso. Non credo che il suo sia stato un errore. Io credo che abbia fatto qualcosa di profondamente sbagliato ed eticamente discutibile. Ma penso che abbia pagato da un punto di vista reputazionale - è ancora relegata a una sorta di morte sociale per cui qualsiasi cosa dica o faccia viene tempestata di insulti - e che abbia pagato anche da un punto di vista professionale perché oggi le sue società versano in una crisi profondissima. Cosa dobbiamo chiedere di più? Il carcere? Mi sembra eccessivo", afferma la giornalista e scrittrice. "Direi che forse è il momento di lasciare che abbia una seconda possibilità di farsi una vita lavorativa e privata", aggiunge Selvaggia Lucarelli, che però non crede di dovere delle scuse a Chiara Ferragni: "Tutto quello che ho fatto è vero e legittimo visto che non sono stata io a farle la multa". Selvaggia Lucarelli non risparmia però una frecciatina a Fedez: "L'ex coniuge riceve assoluzioni in maniera più facile. A lui vengono perdonate cose dal mio punto di vista più gravi".