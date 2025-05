Ospite nello studio di Verissimo, Red Canzian, 73 anni, presenta al pubblico i suoi due figli Chiara e Phil.

I due figli hanno affiancato il bassista dei Pooh nella realizzazione del musical Casanova: Operapop. “A lavoro papà è molto preciso e puntale, pretende tanto. È una scuola lavorare con lui. Ci permette di portare avanti la nostra creatività”, spiega Chiara Canzian.

“Di loro mi fido ciecamente, ho imparato anche a fare un passo indietro. Hanno delle qualità incredibili”, aggiunge il cantante.

Phil racconta con emozione il rapporto con Red Canzian: “Io sono un figlio acquisito e lo ringrazierò sempre per avermi trattato come un figlio biologico. Mi ha accolto in casa quando avevo 10 anni. È una di quelle storie belle di famiglie allargate".