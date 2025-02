Pamela Petrarolo svela il motivo per cui ha lasciato il Grande Fratello

Pamela Petrarolo svela a Verissimo il motivo per cui ha lasciato il Grande Fratello: "Il mio papà è in ospedale". L' ex ragazza di Non è la Rai spiega anche perché non l'ha voluto raccontare ai suoi ex coinquilini: "Non volevo che si buttassero giù per me perché dopo tanti mesi nella Casa si creano dei legami importanti". "Prima di entrare nella Casa, con il mio compagno ci eravamo fatti una promessa: 'Se succede qualcosa a papà, devi venire ad avvisarmi e io corro subito'. E così è stato", aggiunge Pamela Petrarolo, 48 anni. Per quanto riguarda le condizioni di salute del papà: "È molto forte, ne ha passate tante. È un grande esempio di coraggio e forza".