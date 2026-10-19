Dalle nuove frequentazioni di Sara Palumbieri e Soraya Sabetta di Temptation Island al nuovo amore di Samurai Jay: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Luciana Littizzetto ha raccontato di essersi iscritta su un'app di incontri: "Com'è andata? Ho visto dei mostri". Luca Dotto ha parlato della storia d'amore con Emma Virginia Menicucci, a cui è legato da tre anni: "Lei è un dono dopo anni difficili".

Clizia Incorvaia ha raccontato di essere stata denunciata dal suo ex marito Francesco Sarcina: "Mi fa male dovermi difendere di nuovo. Mi fa male dovermi giustificare per qualcosa che ho subito". Soraya Sabetta ha confermato le voci di una frequentazione con il dj Stefano Modica: "Ma non siamo fidanzati".

Alex Baudo e Katia Ricciarelli si sono rincontrati a Verissimo e hanno parlato del loro rapporto: "Ci sentivamo al telefono, ma ci siamo incontrati per la prima volta cinque o sei anni fa". A Verissimo l'intervista di Raffaele Sollecito, che ha parlato delle difficoltà e dei problemi personali che continua a vivere a quasi vent’anni dal delitto di Perugia.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 17 e domenica 18 ottobre.