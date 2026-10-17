Clizia Incorvaia racconta a Verissimo di essere stata denunciata dall'ex marito. "Sono stata denunciata per diffamazione da Francesco Sarcina", afferma l'influencer, 46 anni, che è stata sposata con il frontman de Le Vibrazioni dal 2015 al 2019.



"Mi fa male dovermi difendere di nuovo. Mi fa male dovermi giustificare per qualcosa che ho subito", ammette Clizia Incorvaia, che in passato aveva parlato della relazione difficile con l'ex marito. Oggi, l'influencer afferma di essere pentita di non aver sporto denuncia per quanto subito: "Mi sono pentita di non aver denunciato. Non ne avevo la forza, volevo solo ripartire. Non c'è un tempo giusto per denunciare un abuso. Nessuno può farti sentire in colpa".

Per quanto riguarda il nuovo procedimento a suo carico, Clizia Incorvaia assicura di essere serena: "Credo nella giustizia. Ho portato ai Carabinieri le prove, tra cui il verbale dei Vigili del Fuoco che intervennero a casa nostra ad aprile 2019. Ho portato i nomi delle persone a conoscenza dei fatti".

Dopo la denuncia, Clizia Incorvaia ha dovuto affrontare un percorso con la figlia Nina, avuta con Francesco Sarcina: "Abbiamo fatto un percorso con gli assistenti sociali, con degli psicologi. Non ho mai pensato di dover dimostrare di non essere una madre disfunzionale".