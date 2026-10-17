Luciana Littizzetto: "Mi sono iscritta su un'app di incontri"

Luciana Littizzetto racconta a Verissimo di essersi iscritta su un'app di incontri. "L'ho fatto per scrivere il mio nuovo libro Il tempo del la la la", afferma la giudice di Tú sí que vales, 61 anni. Alla domanda su come sia andata l'esperienza sulle app di incontri, Luciana Littizzetto risponde: "È andata bene. Ho visto dei mostri. Gente che ti dice: 'Ciao, mi chiamo Ciccio e sono sposato. È un problema?' Ma vedi tu".



Per quanto riguarda l'amore in generale, l'attrice comica e conduttrice condivide una riflessione: "L'amore si nasconde un po' dappertutto: nelle relazioni amicali, nelle cose che vedi, nei viaggi che fai, nei tuoi occhi che si riempiono di meraviglia, nei libri che leggi. Vorrei cercare di ricordarmi dell'amore. Se tu ti metti in ascolto, lo respiri e lo senti, bisogna allenarsi a sentire l'amore".

Ma a Verissimo, Luciana Littizzetto fa un'altra rivelazione: "Dormo poco, ma quando dormo ogni tanto faccio sogni deficienti. Adesso ho iniziato a sognare di fare cose...".