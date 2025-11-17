Gli highlights di Verissimo del 15 e del 16 novembre

Dal gender reveal di Briga e Arianna Montefiori al nuovo inizio come coppia di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 15 e domenica 16 novembre.

Sevda Erginci ha parlato della storia d'amore con il marito Efe Saydut: "Non vediamo l'ora di allargare la famiglia". Edwige Fenech ha parlato della maternità a 22 anni: "L'ho vissuta come una benedizione nonostante in quel periodo non avessi grosse possibilità economiche".



Cesara Buonamici ha raccontato come sia cambiata la sua vita dopo il matrimonio con Joshua Kalman, celebrato nel 2022, quando la giornalista e il medico erano già legati da 25 anni: "Devo dire che qualcosa cambia tra essere sposati e non esserlo. Mi piace poter dire 'mio marito' e mi piace anche essere chiamata moglie".

Enrica Bonaccorti ha parlato della sua battaglia contro il tumore al pancreas: "Al momento il tumore non è regredito, ma non ha nemmeno prodotto metastasi".

Viviana Pifferi ha ripercorso il rapporto con la sorella Alessia e ha raccontato la tragedia della piccola Diana: "Mia sorella sembrava una mamma super attenta. Se avessi immaginato che facesse una cosa del genere, avrei preso Diana e l'avrei portata via".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 15 e domenica 16 novembre.