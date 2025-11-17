Vanessa Incontrada e Rossano Laurini, lo scatto con i cani Tokyo e Zelig

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Ospite a Verissimo , Vanessa Incontrada ha parlato del suo imminente matrimonio con Rossano Laurini, suo compagno da 16 anni e padre di suo figlio Isal. "Sarà una cerimonia intima, con le persone alle quali voglio bene", ha raccontato a Silvia Toffanin l'attrice e conduttrice confermando che le fedi le porterà il figlio Isal.

Vanessa Incontrada e il futuro marito Rossano Laurini condividono su Instagram una tenera foto di famiglia che lo con i loro amati cani Tokyo e Zelig. "Amore a quattro zampe", è la didascalia scelta per la pubblicazione social, accompagnata dal brano di Olly e Angelina Mango "Per due come noi".

Vanessa Incontrada ha continuato l'intervista dicendo che: "Sono molto felice. Adesso ho una consapevolezza di quello che vado a fare. Questa cosa del matrimonio era da un po' di tempo che mi mancava, non poteva accadere in un momento migliore. Dopo tanti anni insieme, io e Rossano ci siamo riscoperti. C'è stata di mezzo una separazione, nella mia vita non mi sarei aspettata questo momento , ma la vita sorprende sempre".

Vanessa Incontrada, 46 anni, e Rossano Laurini, 55 anni, sono legati dal 2007 e nel 2008 sono diventati genitori di Isal. Ospite a Verissimo, l'attrice e conduttrice aveva parlato di un momento complicato vissuto con il compagno: "Ci sono stati due anni di separazione difficili, ma forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci. Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni".

Dopo un periodo di lontananza, la coppia ha deciso di dare una seconda possibilità al loro amore: "La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata. Rossano è il mio migliore amico, il mio amante, il mio pilastro. Lo ringrazio per tutto l'amore che mi ha dato e mi sta dando adesso. Mi sento appagata".