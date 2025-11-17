Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano un mese della figlia Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con la figlia Clara Isabel

"Buon primo complemese Clara Isabel". Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno voluto festeggiare le prime settimane di vita della loro prima figlia, Clara Isabel , e hanno condiviso un dolce scatto su Instagram.

Il tatuaggio di Ignazio Moser per la figlia Clara Isabel | Instagram: @ignaziomoser

Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel: "Non abbiamo mai mollato"

Nel settembre 2025, Cecilia era stata ospite a Verissimo aveva ricevuto un video messaggio a sorpresa da Ignazio: "Da quando la nostra coppia è nata, abbiamo vissuto un percorso molto particolare che ci ha proposto la difficoltà più grande che possa vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita".

"Non abbiamo mai mollato. Abbiamo desiderato, abbiamo pregato, abbiamo pianto e ci siamo anche disperati a tratti", aveva raccontato Ignazio. Dopo cinque anni di tentativi in modo naturale, Cecilia e Ignazio avevano deciso di affrontare un percorso di fecondazione per avere la loro bambina e, finalmente, sono riusciti a realizzare il loro più grande sogno.