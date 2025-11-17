Catalogo
LA FOTO17 novembre 2025

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano un mese della figlia Clara Isabel

La coppia ha celebrato le prime settimane di vita di Clara Isabel, nata lo scorso 15 ottobre
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con la figlia Clara IsabelCecilia Rodriguez e Ignazio Moser con la figlia Clara Isabel

"Buon primo complemese Clara Isabel". Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno voluto festeggiare le prime settimane di vita della loro prima figlia, Clara Isabel, e hanno condiviso un dolce scatto su Instagram.

Nella foto, vediamo la coppia mentre tiene in braccio la piccola dietro a una grande torta rosa, simbolo del primo compleanno della loro nuova vita da genitori.

Solo qualche settimana fa, Ignazio Moser aveva mostrato il suo nuovo tatuaggio: il nome di Clara Isabel inciso sul costato, un segno indelebile del legame speciale con sua figlia.

Il tatuaggio di Ignazio Moser per la figlia Clara Isabel | Instagram: @ignaziomoserIl tatuaggio di Ignazio Moser per la figlia Clara Isabel | Instagram: @ignaziomoser

Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel: "Non abbiamo mai mollato"

Nel settembre 2025, Cecilia era stata ospite a Verissimo aveva ricevuto un video messaggio a sorpresa da Ignazio: "Da quando la nostra coppia è nata, abbiamo vissuto un percorso molto particolare che ci ha proposto la difficoltà più grande che possa vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita".

"Non abbiamo mai mollato. Abbiamo desiderato, abbiamo pregato, abbiamo pianto e ci siamo anche disperati a tratti", aveva raccontato Ignazio. Dopo cinque anni di tentativi in modo naturale, Cecilia e Ignazio avevano deciso di affrontare un percorso di fecondazione per avere la loro bambina e, finalmente, sono riusciti a realizzare il loro più grande sogno.

