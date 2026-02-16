Gli highlights di Verissimo del 14 e del 15 febbraio

Dalla fine del matrimonio di Marina La Rosa alla storia di Luca Trapanese e la sua Alba: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 14 e domenica 15 febbraio.
Melissa Satta ha parlato della storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta: "Questa volta spero che sia per sempre". Luciano Cannito ha spiegato la decisione di porre fine alla storia con Rossella Brescia: "Sentivo che le stavo mancando di rispetto". Rossella Brescia ha commentato così queste parole: "Avrei preferito un po' di chiarezza in più".
Rocco Casalino ha presentato il compagno Alejandro Martinez. Helena Prestes ha parlato dei recenti problemi di salute del papà: "Ha avuto un ictus". Rita Pavone ha parlato della lunga storia d'amore con Teddy Reno: "Mi sono innamorata di una persona molto corteggiata, ma non ho avuto mai paura di nessuno. Io avevo vicino un gran bell'uomo, ma lui vicino aveva una donna intelligente".
