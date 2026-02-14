Rossella Brescia, la fine della storia con Luciano Cannito: "Avrei preferito un po' di chiarezza in più"

Rossella Brescia commenta le dichiarazioni rilasciate a Verissimo dall'ex compagno Luciano Cannito. "Io non ho capito. Avrei preferito un po' di chiarezza in più", afferma la ballerina e conduttrice, 54 anni, riguardo alle motivazioni che hanno portato alla fine della loro relazione durata circa 20 anni.



"Forse sono stata io a non capire delle cose. So che gli amori si trasformano, però diventano qualcos'altro. L'amore dei primi giorni non rimane, però può diventare qualcosa di ancora più bello", aggiunge Rossella Brescia. A Verissimo Luciano Cannito aveva detto: "Non riuscivo a immaginare che un amore immenso diventasse diverso, che potesse darmi la possibilità di pensare a un'altra persona o essere attratto da un'altra persona". In merito a queste parole, Rossella Brescia dice: "Vuol dire che c'era un'altra persona? Non so, ma se c'è stata o c'è non vorrei essere nei suoi panni visto che dice che amerà sempre me".



Riguardo ai loro rapporti oggi, la ballerina e conduttrice assicura: "Sono andata avanti. È un capitolo chiuso. Vorrò sempre bene a Luciano perché 20 anni non si cancellano". Oggi Rossella Brescia è single: "Voglio prendermi del tempo per me. Non sono mai stata single. Forse a un certo punto l'amore ti manca, ma non è ancora arrivato quel momento".