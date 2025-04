Helena Prestes ha parlato del suo passato a Verissimo, raccontando di aver sofferto a causa di un ex fidanzato violento. "Prima che partissi per la Fashion Week di Londra mi diede un calcio con cui mi ruppe il coccige, ma non l'ho denunciato - ha raccontato la seconda classificata al Grande Fratello - Ho sofferto perché avevo grandi aspettative su questa storia".

Archiviate le dolorose esperienze del passato, Helena è pronta a vivere a pieno la nuova storia d'amore con Javier Martinez sbocciata nella Casa del Grande Fratello. A Verissimo, Javier le dedica delle dolci parole: "Ti amo, sono innamoratissimo di te e spero che tra di noi vada tutto bene". "Andrà tutto benissimo", è la risposta della modella.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Helena Prestes a Verissimo.