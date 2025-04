Helena Prestes e Javier Martinez: "Sogniamo una famiglia"

Helena Prestes e Javier Martinez parlano a Verissimo della loro storia d'amore e del loro futuro insieme fuori dal Grande Fratello.

"Per me è stato un processo lungo. Consegnarmi così a una donna mi faceva paura. Sono sempre stato molto ermetico. Ma a rivedermi adesso capisco che sono sempre stato innamorato di lei, perché la guardavo non come guardo un'amica", afferma il pallavolista argentino, 30 anni.

La modella brasiliana, 34 anni, afferma: " Javier è stato il mio sorriso nella Casa. Lui è molto leale, determinato, protettivo e mi faceva ridere".

Entrambi sognano in futuro una famiglia. "Quando abbiamo parlato nella Casa dei nostri sogni personali, tutti e due abbiamo detto di sognare dei figli", racconta Helena Prestes. Javier Martinez aggiunge: "Mi piacerebbe essere un papà giovane". Il pallavolista dedica poi bellissime parole alla compagna: "Ti amo, sono innamoratissimo di te e spero che tra di noi vada tutto bene". "Andrà tutto benissimo", è la risposta della modella.