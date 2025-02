Harry e Meghan, la nuova (rarissima) foto della figlia Lilibet Diana

Lilibet Diana e la madre Meghan Markle

Lilibet Diana, secondogenita di Harry e di Meghan Markle ha fatto una rarissima apparizione in una foto che la ritrae insieme alla madre. Le due compaiono sull'homepage del nuovo sito (chiamato As ever) della Duchessa di Sussex, mentre attraversano un bellissimo prato. Sullo sfondo grandi alberi e un cielo azzurro. Madre e figlia sono a piedi nudi e si tengono per mano.

Proprio per occuparsi dei figli Meghan Markle era tornata di recente in anticipo, rispetto a Harry, dagli Invictus Games. "Sono tornata a casa a prendermi cura dei nostri bambini, ma sento la mancanza del mio Valentino. Orgogliosa di mio marito e di ciò che ha creato. Amore mio, mangerò burger e patatine e fish&chips con te per sempre. Grazie per essere te", aveva scritto la duchessa di Sussex sui social, pubblicando lo scatto di un bacio con Harry.

Durante gli Invictus Games, Harry aveva raccontato un aneddoto sul primogenito Archie, che aveva chiesto al padre di vedere alcune foto e video della nonna Diana.

Harry e Meghan Markle, la storia d'amore

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e un anno dopo si sono fidanzati ufficialmente. Sono poi convolati a nozze nel 2018. Un anno più tardi hanno avuto il loro primogenito, Archie Harrison. Mentre Lilibet Diana è nata nel 2021. Un anno prima della sua nascita, i genitori avevano deciso di rinunciare alla loro funzione di membri attivi della royal family e ora vivono negli Usa.