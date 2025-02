Meghan Markle, il bacio con Harry: “Fiera di mio marito”

La duchessa di Sussex pubblica sui social uno scatto inedito con il marito in occasione di San Valentino: "Amore mio, mangerò burger e patatine e fish&chips con te per sempre"

"Sono tornata a casa a prendermi cura dei nostri bambini, ma sento la mancanza del mio Valentino": inizia così la dedica di Meghan Markle al marito Harry in occasione di San Valentino. Il principe è rimasto infatti in Canada per seguire la settima edizione degli Invictus Games, iniziati l'8 febbraio e la cui fine è prevista il 16.

" Lui prosegue agli Invictus Games, cambiando vite e ricordandoci a tutti il potere della guarigione e della resilienza attraverso questi incredibili veterani e le loro famiglie", continua la duchessa di Sussex sui social, riferendosi ai Giochi ideati da Harry nel 2014, a cui prendono parte veterani di guerra rimasti disabili.

Meghan Markle, 43 anni, pubblica lo scatto inedito di un bacio, e dedica parole d'amore a Harry, 40 anni: "Orgogliosa di mio marito e di ciò che ha creato. Amore mio, mangerò burger e patatine e fish&chips con te per sempre. Grazie per essere te". Insieme dal 2016, Harry e Meghan Markle si sono sposati nel 2018 e hanno due figli: Archie, nato nel 2019, e Lilibet Diana, venuta alla luce nel 2021. Di recente, proprio agli Invictus Games, il principe Harry aveva raccontato un aneddoto sul primogenito: "Mi ha chiesto di mostrargli le foto di sua nonna Diana che camminava nel campo minato in Angola. E poi ha voluto anche guardare dei video della nonna".

